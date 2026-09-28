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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
УСН
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ФНС напомнила правила и сроки смены объекта налогообложения на УСН с 6% на 15%

Для изменения объекта с 1 января 2027 уведомление нужно отправить до 31 декабря 2026 года.

Налоговая служба ответила, как сменить объект налогообложения на УСН с 6 на 15%.

Смена объекта производится только с начала нового календарного года.

«В течение налогового периода налогоплательщик не может его менять. Заявление подается до 31 декабря текущего года», — напомнили налоговики.

Соответственно, для изменения объекта налогообложения с «Доходы» на «Доходы минус расходы» и применения УСН со ставкой 15% с 1 января 2027 года уведомление нужно направить до 31 декабря 2026 года.

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