ФНС напомнила правила и сроки смены объекта налогообложения на УСН с 6% на 15%

Для изменения объекта с 1 января 2027 уведомление нужно отправить до 31 декабря 2026 года.

Налоговая служба ответила, как сменить объект налогообложения на УСН с 6 на 15%.

Смена объекта производится только с начала нового календарного года.

«В течение налогового периода налогоплательщик не может его менять. Заявление подается до 31 декабря текущего года», — напомнили налоговики.

Соответственно, для изменения объекта налогообложения с «Доходы» на «Доходы минус расходы» и применения УСН со ставкой 15% с 1 января 2027 года уведомление нужно направить до 31 декабря 2026 года.