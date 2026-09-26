РСПП требует учитывать расходы на защиту объектов в налоговой базе

РСПП предлагает изменить Налоговый кодекс так, чтобы компании могли учитывать затраты на защиту объектов и закупку спецсредств. Шохин подчеркнул, что бизнес несет большие убытки от атак и нуждается в понятных налоговых правилах.

Президент РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес готов инвестировать в защиту объектов от атак, но ожидает от государства возможности учитывать эти затраты — включая закупку средств активной и пассивной защиты — в налоговой базе.

Предложения РСПП уже находятся в проработке у Минфина. Союз предлагает включать в налоговую базу не только прямые расходы на защиту от БПЛА и ракетных атак, но и затраты на закупку спецсредств, которые передаются Минобороны и другим силовым структурам.

«Нужно научиться учитывать не только эти расходы, прямые, компании, но и расходы на закупку средств активной и пассивной защиты, передаваемых министерству обороны и другим силовым структурам, это тоже расходы. Не должно быть это благотворительностью, которая тоже с точки зрения налогообложения должна учитываться», — сказал Александр Шохин.

Среди предложений также — создание страховых механизмов, поскольку рыночные инструменты не работают из-за высоких рисков и отсутствия перестраховочных возможностей. Какие именно меры антитеррористической защиты должны применяться, будет определять правительственная подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы отраслей экономики.

Шохин отметил, что обсуждение стандартов безопасности сместилось в подкомиссию Дениса Мантурова, где требования будут формироваться на основе анализа конкретных кейсов. Однако даже после появления стандартов их придется регулярно корректировать: уровень угроз меняется слишком быстро, и решения, которые считались достаточными в начале года, уже устарели.

По словам главы РСПП, затраты на защиту будут расти вслед за развитием технологий, но ущерб от атак все равно значительно выше. Бизнес заинтересован в эффективной системе безопасности, но не может обеспечить ее полностью своими силами — необходима более жесткая координация с силовыми структурами и регионами. Кроме того, требуется урегулировать практические вопросы, например случаи, когда при отражении атаки обломки повреждают соседние объекты.