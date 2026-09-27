Россияне резко увеличили переводы накопительной пенсии в ПДС

За восемь месяцев 2026 года россияне направили 195 млрд рублей, из них 88 млрд рублей — средства накопительной пенсии, заявленные к переводу. Чаще всего «разморозку» оформляют люди 46-55 лет.

За январь-август 2026 года россияне направили в программу долгосрочных сбережений 195 млрд рублей — на 67% больше, чем год назад. Спрос на «разморозку» накопительной пенсии вырос на 66%.

Из 195 млрд рублей, вложенных в ПДС за восемь месяцев, 107 млрд рублей составили личные взносы с господдержкой, а 88 млрд рублей — средства накопительной пенсии, заявленные к переводу. Опцию «разморозки» использовали 480 тысяч человек, чаще всего в возрасте 46-55 лет: на них приходится 47% всех заявлений. Женщины подали 64% запросов, сказано на сайте Сбера.

С начала 2026 года россияне заключили 2,8 млн договоров ПДС. Каждый десятый счет открыли жители Москвы и Московской области (13%). Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Краснодарский край (4%), Башкортостан и Свердловская область (по 3%).

ПДС позволяет копить на любые цели с господдержкой и налоговым вычетом. Счет открывается в негосударственном пенсионном фонде, а накопительную пенсию можно перевести в программу полностью или частично.