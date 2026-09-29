Суды: компенсация стоимости проезда к месту отпуска не облагается взносами

Выплаты на оплату дороги в отпуск носят социальный характер, это не оплата труда.

Компания компенсировала сотрудникам расходы на проезд к месту отпуска и обратно. СФР провел выездную проверку, доначислил на эти суммы взносы, насчитал пени и штраф.

Компания обратился в суд, две инстанции ее поддержали.

В постановлении 7-го ААС от 28.08.2026 по делу № А27-1143/2026 говорится:

организация компенсирует стоимость проезда на основании законодательства, федерального отраслевого соглашения, колдоговора;

возмещение не зависит от квалификации, сложности, качества, количества, условий работы ;

такая компенсация не относится к стимулирующим выплатам и оплате труда;

возмещение было не оплатой труда, а выплатой социального характера.

Поэтому с выплаченных компенсаций проезда к месту проведения отпуска и обратно у организации не возникает обязанности по начислению страховых взносов.