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Суды: компенсация стоимости проезда к месту отпуска не облагается взносами

Выплаты на оплату дороги в отпуск носят социальный характер, это не оплата труда.

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Компания компенсировала сотрудникам расходы на проезд к месту отпуска и обратно. СФР провел выездную проверку, доначислил на эти суммы взносы, насчитал пени и штраф.

Компания обратился в суд, две инстанции ее поддержали.

В постановлении 7-го ААС от 28.08.2026 по делу № А27-1143/2026 говорится:

  • организация компенсирует стоимость проезда на основании законодательства, федерального отраслевого соглашения, колдоговора;

  • возмещение не зависит от квалификации, сложности, качества, количества, условий работы;

  • такая компенсация не относится к стимулирующим выплатам и оплате труда;

  • возмещение было не оплатой труда, а выплатой социального характера.

Поэтому с выплаченных компенсаций проезда к месту проведения отпуска и обратно у организации не возникает обязанности по начислению страховых взносов.

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