Маркетплейсы начнут принимать претензии по браку и возвращать деньги прямо на платформе с 1 октября 2026 года

Покупатели смогут предъявлять продавцам требования по некачественным товарам непосредственно через маркетплейс. Платформы также должны будут обеспечить возможность возврата денег и товаров.

С 1 октября 2026 года начнут действовать новые обязанности маркетплейсов. Закон о платформенной экономике потребует создать техническую возможность для отправки продавцу претензий по поводу брака через платформу.

Покупатели смогут вернуть деньги, уплаченные за товар с использованием маркетплейса. Если заказ доставляли через логистическую инфраструктуру платформы, через нее же должна быть доступна возможность возврата товара продавцу. Некачественный товар можно будет сдать через пункт выдачи заказов, если такая обязанность предусмотрена договором между платформой и продавцом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Маркетплейсы будут отвечать за размещение в карточках товаров информации о сертификатах соответствия, декларациях и свидетельствах о государственной регистрации продукции. На платформах запретят публиковать предложения о продаже изъятых из оборота товаров, а также незарегистрированных БАД, пестицидов, агрохимикатов, лекарств и медицинских изделий.