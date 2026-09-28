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Наличные деньги
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Наличные можно будет вносить на счет через банкоматы любого банка с 1 октября 2026 года

Центробанк разрешил пополнение счетов через сторонние банкоматы: с октября инфраструктура всех участников СБП станет доступна клиентам, а операции ограничат лимитами до 200 тысяч рублей в месяц.

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С 1 октября 2026 года россияне смогут пополнять счета в любом банке‑участнике СБП через сторонние банкоматы. Такое указание Центробанка прошло регистрацию в Минюсте. Это позволит использовать инфраструктуру любого участника Системы быстрых платежей.

Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройства своего банка или его партнеров. Нововведение расширяет доступность услуги, однако решение о запуске функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Об этом пишет «Коммерсант».

Для операций установят следующие лимиты:

  • 25 тыс. рублей за одну транзакцию;

  • 50 тыс. рублей в сутки;

  • 200 тыс. рублей в месяц.

Контроль за соблюдением ограничений возьмет на себя операционный центр СБП. В документе уточняется, что механизм позволит переводить наличные, внесенные через банкомат одного банка, на счет физлица в другом банке — участнике системы.

Автор
Общество

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