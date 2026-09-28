Каждый третий молодой россиянин торгует онлайн и зарабатывает до 270 тысяч в месяц

29% молодых россиян торгуют товарами, чаще всего одеждой, товарами для хобби и косметикой, при средней прибыли в 270 тыс. рублей.

Почти каждый третий молодой россиянин (29%) занимается продажей товаров. Среди мужчин предпринимательством в этой сфере занимается каждый пятый (20%).

В структуре продаж доминируют «легкие» категории: одежда, обувь и аксессуары (21%), товары для хобби и творчества (19%), а также косметика (18%). Об этом сказано в исследовании «Авито».

Большинство предпринимателей отмечают наиболее заметный рост дохода в первые два года работы (41%). Еще 18% фиксируют пик на третий год, а у 17% он наступает позже. Средняя чистая прибыль составляет 270 тыс. рублей в месяц: 56% зарабатывают до 150 тыс., 27% — от 150 до 500 тыс., 13% — от 500 тыс. до 1 млн, и 4% — более миллиона.

По данным опроса, 80% продавцов работают за пределами своего региона, а каждый пятый выходит на федеральный уровень сразу. Среди ключевых инструментов развития бизнеса участники чаще всего называют продвижение и рекламу (25%), логистику и доставку (22%), а также расширение географии продаж (20%).