СФР: число пенсионеров в России выросло в августе 2026 года

В августе пенсии получали 40,496 млн человек, а в июле их было 40,475 млн.

Число пенсионеров в России за месяц увеличилось на 21 тыс. человек, следует из статистики Соцфонда. В августе 2026 года показатель достиг 40,496 млн человек.

Рост может быть связан с ежегодным перерасчетом выплат работающим пенсионерам, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«С 1 августа Соцфонд ежегодно корректирует пенсии работающих пенсионеров за прошлый год. Это активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок», — пояснил он.

На статистику также влияет поэтапное повышение пенсионного возраста: оформившие документы в середине лета могли попасть в учет в августе. Кроме того, месячные данные включают получателей социальных пенсий и пенсий по инвалидности, а локальный рост может быть связан с обработкой отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов.