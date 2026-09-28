Биометрию для защиты используют только 9,3% российских компаний
Средства защиты информации применяют 78% организаций. С киберинцидентами в 2025 году столкнулись 17,8% компаний.
Биометрическую аутентификацию используют 9,3% российских компаний. При этом различные средства защиты информации внедрили 78% организаций, сказано в исследовании «Финэкспертизы».
Кибератаки, несанкционированные вторжения и заражения вредоносными программами привели к сбоям или блокировке ресурсов и оборудования у 24% пострадавших компаний.
«У 15,5% фиксировались уничтожение или повреждение данных, еще у 11,9% — нарушения конфиденциальности и утечки данных», — сказала президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.
Самым распространенным инструментом остается строгая аутентификация: ее применяют 79,2% организаций, использующих средства защиты. Межсетевые экраны установлены у 67,6% таких компаний, шифрование используют 63,3%, спам-фильтры — 63,2%, системы обнаружения вторжений — 52,9%, корпоративный VPN — 44,9%.