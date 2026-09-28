Росприроднадзор запросил у утилизаторов данные о продукции и заказчиках
Письма получили все организации и ИП, включенные в реестр утилизаторов. Ведомство проверяет работу механизма расширенной ответственности производителей.
Утилизаторы должны предоставить сведения о производимой продукции, заказчиках услуг по утилизации и потребностях в утилизированной продукции, сообщил Росприроднадзор. Запрос направлен организациям и ИП, которые утилизируют отходы от использования товаров.
«Нам важно понимать, что утилизация дает сырье для дальнейшего производства продукции или саму продукцию. Важно, чтобы утилизация решала реальные задачи, а не выполнялась формально», — пояснила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Служба контролирует исполнение обязанностей производителями, импортерами и утилизаторами в рамках расширенной ответственности производителей. Росприроднадзор рассчитывает получить от участников реестра открытые и достоверные сведения.
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