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Налоги, взносы, пошлины
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В России вводят пошлину на ввоз БАДов из недружественных стран

Исключение предусмотрено для продукции из Венгрии и Словакии. Новая ставка будет действовать до конца 2027 года.

Ввоз биологически активных добавок к пище из недружественных стран будет облагаться таможенной пошлиной в размере 35%. Это следует из постановления правительства от 21.09.2026 № 1203. Документ опубликован на портале правовой информации 25 сентября 2026 года.

Мера не распространяется на поставки из Венгрии и Словакии.

Постановление вступит в силу через семь дней после его официального опубликования. Пошлину будут применять до конца 2027 года.

Автор
Общество

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