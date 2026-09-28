В России вводят пошлину на ввоз БАДов из недружественных стран
Исключение предусмотрено для продукции из Венгрии и Словакии. Новая ставка будет действовать до конца 2027 года.
Ввоз биологически активных добавок к пище из недружественных стран будет облагаться таможенной пошлиной в размере 35%. Это следует из постановления правительства от 21.09.2026 № 1203. Документ опубликован на портале правовой информации 25 сентября 2026 года.
Мера не распространяется на поставки из Венгрии и Словакии.
Постановление вступит в силу через семь дней после его официального опубликования. Пошлину будут применять до конца 2027 года.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты