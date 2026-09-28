⏳ 28 сентября еще можно успеть заплатить налоги без штрафов

Налоговики напоминают, что не позднее 28 сентября 2026 года налогоплательщикам необходимо уплатить:
третий платеж НДС за II квартал 2026 года;
третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в III квартале 2026 года (если отчетные периоды – I квартал, полугодие и девять месяцев);
ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за август 2026 года (ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли);
ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль вновь созданными организациями при превышении выручки 5 млн руб. в августе 2026 года;
страховые взносы по за август 2026 года (с выплат и иных вознаграждений физлицам);
НДФЛ за период с 01.09.2026 по 22.09.2026 (налоговые агенты);
налог на добычу полезных ископаемых за август 2026 года;
налог на профессиональный доход (НПД) за август 2026 года;
акцизы за август 2026 года.
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Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты