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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
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⏳ 28 сентября еще можно успеть заплатить налоги без штрафов

Наступает срок уплаты ряда налогов для ИП и компаний.

3 открытия

Налоговики напоминают, что не позднее 28 сентября 2026 года налогоплательщикам необходимо уплатить:

  • третий платеж НДС за II квартал 2026 года;

  • третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в III квартале 2026 года (если отчетные периоды – I квартал, полугодие и девять месяцев);

  • ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за август 2026 года (ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли);

  • ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль вновь созданными организациями при превышении выручки 5 млн руб. в августе 2026 года;

  • страховые взносы по за август 2026 года (с выплат и иных вознаграждений физлицам);

  • НДФЛ за период с 01.09.2026 по 22.09.2026 (налоговые агенты);

  • налог на добычу полезных ископаемых за август 2026 года;

  • налог на профессиональный доход (НПД) за август 2026 года;

  • акцизы за август 2026 года.

Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности и уплаты налогов – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».

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