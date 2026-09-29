Юрист объяснила, когда банки могут отказать в приеме наличных

Банк может не принять наличные при отсутствии кассового узла.

Отказаться принимать наличный платеж банк может только в отделении без кассового узла, сообщила директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова. В остальных подразделениях банк обязан принять деньги и провести необходимую клиенту операцию.

«Единственная законная и уважительная причина отказа в приеме наличных денежных средств — это отсутствие в отделении кассового узла», — пояснила юрист.

Обязанность кредитных организаций принимать рубли по нарицательной стоимости закреплена ст. 140 ГК и статьей 30 закона «О Центральном банке РФ». Внутренние регламенты банков не могут отменять эти нормы.

При отказе клиенту следует уточнить его причину и запросить разъяснения у банка. Если решить вопрос не удалось, можно направить обращение в Банк России или Роспотребнадзор.

ЦБ уже фиксировал случаи, когда подразделения некоторых кредитных организаций отказывались принимать наличные платежи. Заместитель председателя Банка России Сергей Белов призвал пресечь такую практику.