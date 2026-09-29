Новогодние каникулы-2027 продлятся 11 дней

В 2027 году россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Каникулы окажутся на один день короче, чем годом ранее.

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, следует из производственного календаря на следующий год.

В 2026 году период отдыха составлял 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Продолжительность каникул зависит от дней недели, на которые выпадают праздники, и решений правительства о переносе выходных. В 2026 году выходной с субботы, 3 января, переносили на пятницу, 9 января, поскольку 8 января пришлось на четверг.

В 2027 году 8 января выпадает на пятницу, в связи с этим 11 января россияне уже выйдут на работу.

При этом общее количество выходных и праздничных дней в январе 2027 года останется таким же, как в январе 2026 года.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре на «Клерке».