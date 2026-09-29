Как родителям ребенка-инвалида выйти на пенсию в 50 и 55 лет по очереди: разъяснение СФР

СФР рассказал об оформлении досрочной пенсии родителю ребенка-инвалида.

Один из родителей такого ребенка имеет право выйти на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного возраста, напомнил фонд.

Мама может выйти на такую пенсию в 50 лет, нужен страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30. Такое же право у отца появится в 55 лет, потребуется стаж не менее 20 лет и ИПК не менее 30.

«Главное условие — воспитание ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом неважно, в каком именно возрасте ребенку была установлена инвалидность — в 3 года или в 17 лет», — добавили в СФР.

Если мама ребенка-инвалида оформила досрочную страховую пенсию по старости в 50 лет, при достижении ею общеустановленного пенсионного возраста она вправе перейти на обычную страховую пенсию по старости. После этого право на назначение досрочной пенсии по старости возникает у отца, начиная с 55 лет.

Одновременно оба родителя получать досрочную страховую пенсию по старости за одного и того же ребенка-инвалида не могут, но они имеют право воспользоваться льготой последовательно.

Если в семье двое детей-инвалидов, то досрочную страховую пенсию по старости могут оформить оба родителя одновременно: например, мама в 50 лет за первого ребенка, а папа в 55 лет — за второго.

Период ухода за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода родителю начисляется 1,8 ИПК. То есть без официального трудоустройства во время инвалидности ребенка родитель формирует свои пенсионные права.

Как оформить досрочную пенсию:

проверить стаж и ИПК. Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Если информация неполная или неточная, ее нужно скорректировать. Для этого подают заявление о корректировке своего ИЛС;

подать заявление на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Это можно сделать за месяц до достижения возраста 50 лет для матерей или 55 лет для отцов.

Заявление можно отправить через госуслуги, подать в СФР или через МФЦ.