Вторичка обгоняет новостройки по темпам роста в 2026 году

В третьем квартале 2026 года продажи на вторичном рынке оказались на 18% выше среднемесячных значений второго квартала и на 32% выше уровня прошлого года. Активность достигла максимума за два года — рынок поддерживают снижение ключевой ставки, переток спроса с новостроек и большой объем современного жилья от инвесторов. Об этом сказано в исследовании «Циана», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Рост отмечают во всех 40 локациях, а сильнее всего спрос увеличился в Набережных Челнах, Чебоксарах и Ставрополе — более чем на треть. Положительная динамика цен в 37 городах, максимальный рост — в Ижевске (+10%), Красноярске и Кирове (по +6,7%). В Москве квадрат прибавил 4,1%.

«Хорошие продажи на вторичном рынке толкают цены вверх. В 4 квартале ожидаем сохранения темпов роста на 0,8-1% в месяц. Повышение доступности рыночной ипотеки, сезонные факторы и возможное ужесточение семейной программы на рынке новостроек будут способствовать дальнейшему увеличению активности в сегменте», — сказал директор направления вторичной недвижимости «Циана» Александр Гарбузов.

Объем предложения упал на 10% и стал минимальным за всю историю сопоставимых наблюдений. В 36 локациях выбор сократился, сильнее всего — в Ярославле, Сочи и Кирове (до −36%). В отдельных городах дефицит уже ограничивает спрос.