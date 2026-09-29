БСН 29 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Экономика России
Читать 1 мин

Вторичка обгоняет новостройки по темпам роста в 2026 году

Цены на вторичное жилье ускорили рост — квадрат подорожал на 3%, а в ряде регионов рост превысил 10%.

2 открытия

В третьем квартале 2026 года продажи на вторичном рынке оказались на 18% выше среднемесячных значений второго квартала и на 32% выше уровня прошлого года. Активность достигла максимума за два года — рынок поддерживают снижение ключевой ставки, переток спроса с новостроек и большой объем современного жилья от инвесторов. Об этом сказано в исследовании «Циана», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Рост отмечают во всех 40 локациях, а сильнее всего спрос увеличился в Набережных Челнах, Чебоксарах и Ставрополе — более чем на треть. Положительная динамика цен в 37 городах, максимальный рост — в Ижевске (+10%), Красноярске и Кирове (по +6,7%). В Москве квадрат прибавил 4,1%.

«Хорошие продажи на вторичном рынке толкают цены вверх. В 4 квартале ожидаем сохранения темпов роста на 0,8-1% в месяц. Повышение доступности рыночной ипотеки, сезонные факторы и возможное ужесточение семейной программы на рынке новостроек будут способствовать дальнейшему увеличению активности в сегменте», — сказал директор направления вторичной недвижимости «Циана» Александр Гарбузов.

Объем предложения упал на 10% и стал минимальным за всю историю сопоставимых наблюдений. В 36 локациях выбор сократился, сильнее всего — в Ярославле, Сочи и Кирове (до −36%). В отдельных городах дефицит уже ограничивает спрос.

Автор
КонсультантПлюс
Другие системы учета и планирования

Ошибка в декларации: «Все пропало!» Или «Спокойно, разберемся!»

Найти собственную ошибку всегда неприятно. Когда за эту ошибку полагаются санкции – неприятно вдвойне. Но прежде, чем отчаиваться, предлагаем спросить ИИ-помощника от КонсультантПлюс.

1.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка