МП перетяжка мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Право
Читать 1 мин

ВС показал, как возвращать выплаты по ничтожным соглашениям

Спор облигационеров дошел до Верховного суда. Соглашения о новации признали ничтожными, а перечисленные средства нужно вернуть возврату.

213 просмотров17 открытий

Верховный суд признал недействительными соглашения о новации облигаций дочерней структуры «ЮТэйра» и обязали вернуть сторонам выплаченные средства в рамках двусторонней реституции.

Дочерняя компания «ЮТэйра» разместила облигации на сумму свыше 13 млрд рублей, а после продажи провела реструктуризацию через новацию, продлив срок выплат до 2054 года. Облигационеры сочли условия невыгодными и оспорили сделку.

Суды первой и апелляционной инстанций признали соглашения ничтожными и нарушающими права держателей бумаг. Апелляция обязала восстановить облигации для тех, кто не получил выплаты, а кассация расширила круг лиц на всех владельцев. При этом вопрос о судьбе уже перечисленных средств оставался нерешенным. Об этом сказано на сайте ВС.

Судебная коллегия по экономическим спорам изменила решения нижестоящих инстанций и применила последствия ничтожности сделок: денежные средства, выплаченные в рамках новации, подлежат двусторонней реституции — возврату обеими сторонами.

Автор
Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
9
20.1K
B
buh121315
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка