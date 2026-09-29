ВС показал, как возвращать выплаты по ничтожным соглашениям

Спор облигационеров дошел до Верховного суда. Соглашения о новации признали ничтожными, а перечисленные средства нужно вернуть возврату.

Верховный суд признал недействительными соглашения о новации облигаций дочерней структуры «ЮТэйра» и обязали вернуть сторонам выплаченные средства в рамках двусторонней реституции.

Дочерняя компания «ЮТэйра» разместила облигации на сумму свыше 13 млрд рублей, а после продажи провела реструктуризацию через новацию, продлив срок выплат до 2054 года. Облигационеры сочли условия невыгодными и оспорили сделку.

Суды первой и апелляционной инстанций признали соглашения ничтожными и нарушающими права держателей бумаг. Апелляция обязала восстановить облигации для тех, кто не получил выплаты, а кассация расширила круг лиц на всех владельцев. При этом вопрос о судьбе уже перечисленных средств оставался нерешенным. Об этом сказано на сайте ВС.

Судебная коллегия по экономическим спорам изменила решения нижестоящих инстанций и применила последствия ничтожности сделок: денежные средства, выплаченные в рамках новации, подлежат двусторонней реституции — возврату обеими сторонами.