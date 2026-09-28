Ozon разрешил оплачивать наличными заказы до 15 тыс. рублей, но только через банкомат
Внести деньги можно только через банкоматы Ozon банка до получения товара.
Оплачивать заказы Ozon стоимостью до 15 тыс. рублей теперь можно наличными через банкоматы Ozon банка, сообщила пресс-служба компании. Быть клиентом банка для этого необязательно.
Покупателю нужно выбрать в банкомате сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести необходимую сумму. Сделать это необходимо до получения товара.
Рассчитаться наличными непосредственно в пункте выдачи или с курьером нельзя. До оплаты сотрудник пункта выдачи увидит, что заказ не оплачен, и не сможет его выдать.
Оплатить наличкой можно не все покупки. В частности, такой способ не доступен при покупке цифровых и зарубежных товаров.