Ответ ФНС: может ли самозанятый может сдавать в аренду машино-место

Плательщики НПД могут сдавать в аренду только жилые помещения.

Плательщики НПД не могут сдавать в аренду машино-места. Разъяснение дала ФНС в официальном ТГ-канале.

Доходы от передачи в аренду нежилых объектов не признаются объектом налогообложения НПД (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). Закон разрешает им сдавать только жилые помещения – квартиры, комнаты и жилые дома.

А машино-место, даже если оно находится в жилом комплексе, относится к нежилой недвижимости, уточнили налоговики.