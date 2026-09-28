💳 Россияне смогут оплачивать покупки по QR-коду в Камбодже и Лаосе

Сбербанк запустил оплату по QR-кодам еще в двух странах. Деньги при покупке автоматически конвертируются из рублей в местную валюту.

Клиенты Сбербанка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду в Камбодже и Лаосе. Сервис работает через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.

В Камбодже платежи проходят через национальный стандарт KHQR, в Лаосе — через Lao QR. Покупателю нужно отсканировать QR-код на кассе или в заведении. Перед подтверждением платежа приложение покажет сумму в местной валюте и рублях.

Для оплаты понадобится «Сбербанк Онлайн» версии 16.10 и выше на Android или 17.0 и выше на iOS. Подойдут версии приложения, выпущенные с июня 2025 года.

В Камбодже оплату по QR-коду принимают более чем в 4 млн торговых точек.

Камбоджа и Лаос стали 14-й и 15-й странами, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду. Сервис также работает в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в других странах.