ФНС напомнила правила расчета НДФЛ по вкладам + пример

Налог начислят, если процентный доход по всем вкладам за 2025 год превысил 210 тыс. рублей.

Ежегодные налоговые уведомления будут направлять поэтапно до 10 октября 2026 года, сообщает налоговая служба. Помимо транспортного, земельного и имущественного налогов, в них может быть включен НДФЛ с процентов по банковским вкладам.

Сам вклад налогом не облагается. Необлагаемый процентный доход за 2025 год составляет 210 тыс. рублей: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца года, которая достигала 21%. НДФЛ рассчитывают только с суммы превышения по всем счетам и вкладам в российских банках.

Например, при процентном доходе 260 тыс. рублей налоговая база составит 50 тыс. рублей. При ставке 13%, которая применяется к совокупному доходу до 2,4 млн рублей, НДФЛ будет равен 6,5 тыс. рублей.

Полного освобождения от такого налога для отдельных категорий налогоплательщиков нет, подчеркнули налоговики.

В расчет не включают проценты по рублевым счетам и вкладам со ставкой не более 1% годовых в течение всего года, а также по счетам эскроу. Данные о выплаченных процентах и расчет налога появятся в личном кабинете налогоплательщика.