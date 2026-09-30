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Вклады
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ФНС напомнила правила расчета НДФЛ по вкладам + пример

Налог начислят, если процентный доход по всем вкладам за 2025 год превысил 210 тыс. рублей.

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Ежегодные налоговые уведомления будут направлять поэтапно до 10 октября 2026 года, сообщает налоговая служба. Помимо транспортного, земельного и имущественного налогов, в них может быть включен НДФЛ с процентов по банковским вкладам.

Сам вклад налогом не облагается. Необлагаемый процентный доход за 2025 год составляет 210 тыс. рублей: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца года, которая достигала 21%. НДФЛ рассчитывают только с суммы превышения по всем счетам и вкладам в российских банках.

Например, при процентном доходе 260 тыс. рублей налоговая база составит 50 тыс. рублей. При ставке 13%, которая применяется к совокупному доходу до 2,4 млн рублей, НДФЛ будет равен 6,5 тыс. рублей.

Полного освобождения от такого налога для отдельных категорий налогоплательщиков нет, подчеркнули налоговики.

В расчет не включают проценты по рублевым счетам и вкладам со ставкой не более 1% годовых в течение всего года, а также по счетам эскроу. Данные о выплаченных процентах и расчет налога появятся в личном кабинете налогоплательщика.

Автор
КонсультантПлюс
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