Налоговики рассказали о рисках при сделках со взаимозависимыми лицами

Сделки с родственниками потребуют рыночных цен и усиленного документального контроля.

Сделки между родственниками и аффилированными компаниями требуют повышенного внимания к документам и ценообразованию, сообщила начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Калининградской области Инна Гаврилова. Взаимозависимость сторон определяют по правилам ст. 105.1 НК.

К взаимозависимым относятся близкие родственники, участники компаний с долей более 25%, а также руководители и лица, которые могут назначать единоличный исполнительный орган или не менее 50% совета директоров. Такие отношения могут влиять на условия и экономические результаты сделок.

На что обратят внимание налоговики при контроле сделок между взаимозависимыми лицами:

отклонение от рыночного уровня цен — могут доначислить налоги исходя из рыночных цен;

дробление бизнеса;

получение имущественного вычета при покупке жилья или другой недвижимости у взаимозависимых лиц, включая близких родственников;

передача имущества в безвозмездное пользование между взаимозависимыми лицами;

контролируемые сделки;

сделки по отчуждению активов по заниженной стоимости между родственниками или аффилированными компаниями;

сделки с родственниками по нерыночным ценам в преддверии банкротства.

Вести бизнес с родственниками и связанными компаниями не запрещено, но взаимозависимость требует большего внимания к документам и ценообразованию, добавила Гаврилова.