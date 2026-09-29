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Контролируемые сделки
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Налоговики рассказали о рисках при сделках со взаимозависимыми лицами

Сделки с родственниками потребуют рыночных цен и усиленного документального контроля.

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Сделки между родственниками и аффилированными компаниями требуют повышенного внимания к документам и ценообразованию, сообщила начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Калининградской области Инна Гаврилова. Взаимозависимость сторон определяют по правилам ст. 105.1 НК.

К взаимозависимым относятся близкие родственники, участники компаний с долей более 25%, а также руководители и лица, которые могут назначать единоличный исполнительный орган или не менее 50% совета директоров. Такие отношения могут влиять на условия и экономические результаты сделок.

На что обратят внимание налоговики при контроле сделок между взаимозависимыми лицами:

  • отклонение от рыночного уровня цен — могут доначислить налоги исходя из рыночных цен;

  • дробление бизнеса;

  • получение имущественного вычета при покупке жилья или другой недвижимости у взаимозависимых лиц, включая близких родственников;

  • передача имущества в безвозмездное пользование между взаимозависимыми лицами;

  • контролируемые сделки;

  • сделки по отчуждению активов по заниженной стоимости между родственниками или аффилированными компаниями;

  • сделки с родственниками по нерыночным ценам в преддверии банкротства.

Вести бизнес с родственниками и связанными компаниями не запрещено, но взаимозависимость требует большего внимания к документам и ценообразованию, добавила Гаврилова.

Автор
Общество

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