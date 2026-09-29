Налоговики рассказали о рисках при сделках со взаимозависимыми лицами
Сделки с родственниками потребуют рыночных цен и усиленного документального контроля.
Сделки между родственниками и аффилированными компаниями требуют повышенного внимания к документам и ценообразованию, сообщила начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Калининградской области Инна Гаврилова. Взаимозависимость сторон определяют по правилам ст. 105.1 НК.
К взаимозависимым относятся близкие родственники, участники компаний с долей более 25%, а также руководители и лица, которые могут назначать единоличный исполнительный орган или не менее 50% совета директоров. Такие отношения могут влиять на условия и экономические результаты сделок.
На что обратят внимание налоговики при контроле сделок между взаимозависимыми лицами:
отклонение от рыночного уровня цен — могут доначислить налоги исходя из рыночных цен;
дробление бизнеса;
получение имущественного вычета при покупке жилья или другой недвижимости у взаимозависимых лиц, включая близких родственников;
передача имущества в безвозмездное пользование между взаимозависимыми лицами;
контролируемые сделки;
сделки по отчуждению активов по заниженной стоимости между родственниками или аффилированными компаниями;
сделки с родственниками по нерыночным ценам в преддверии банкротства.
Вести бизнес с родственниками и связанными компаниями не запрещено, но взаимозависимость требует большего внимания к документам и ценообразованию, добавила Гаврилова.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты