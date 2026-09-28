🔥 Правовая система «Клерк» пополнилась почти на 2 тысячи документов

В Правовую систему «Клерк» добавили 1 837 новых документов. Пользователям доступны законы, подзаконные и ведомственные акты с редакциями, оглавлением и возможностью посмотреть документ на нужную дату.

База Правовой системы «Клерк» пополнилась 1 837 новыми документами. Среди новых поступлений — федеральные законы, приказы ведомств, постановления и распоряжения Правительства, кодексы, письма Минфина и другие документы.

Все новые поступления собраны в отдельном разделе. Документы можно отфильтровать по типу и посмотреть, какие нормативные акты и редакции недавно появились в системе.

В Правовой системе также можно следить за документами, которые скоро вступят в силу. На главной странице собраны ближайшие изменения с датами начала их действия — это помогает заранее увидеть нормы, которые вскоре придется учитывать в работе.

Нужный документ можно найти по названию, номеру или конкретной статье. В самой базе доступны редакции, оглавление и переключение на любую дату — например, можно проверить, как определенная норма выглядела в нужный отчетный период.

Правовая система «Клерк» объединяет нормативные документы, которые нужны в работе бухгалтерам, юристам, налоговым консультантам и бизнесу. База регулярно обновляется по мере появления новых актов и редакций.

Используйте Правовую систему «Клерк» в работе — вся нормативная база и актуальные редакции документов собраны в одном месте.