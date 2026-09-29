Уже сегодня в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний

Обсудим главные отличия строительного учета от обычного, разберем специфику работы с затратами и документами, а также покажем, как настроить процессы в популярных программах 1С.

Что будет на вебинаре:

особенности бухгалтерского учета в строительстве;

ключевые операции и документы;

учет в 1С: Бухгалтерии ;

учет в 1С: БСО ;

практические нюансы, которые помогут избежать ошибок в работе.

🗓 Уже сегодня в 11:00 Бесплатный вебинар «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026»

Если вы работаете с учетом в строительной компании или только переходите на специализированный учет, регистрируйтесь, чтобы разобраться в нюансах вместе с экспертом.

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Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.