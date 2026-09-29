Уже сегодня в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний
Обсудим главные отличия строительного учета от обычного, разберем специфику работы с затратами и документами, а также покажем, как настроить процессы в популярных программах 1С.
Что будет на вебинаре:
особенности бухгалтерского учета в строительстве;
ключевые операции и документы;
учет в 1С: Бухгалтерии;
учет в 1С: БСО;
практические нюансы, которые помогут избежать ошибок в работе.
🗓 Уже сегодня в 11:00
Бесплатный вебинар «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026»
Если вы работаете с учетом в строительной компании или только переходите на специализированный учет, регистрируйтесь, чтобы разобраться в нюансах вместе с экспертом.
Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.