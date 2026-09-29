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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Обучение и карьера
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Уже сегодня в 11:00 бесплатный вебинар для бухгалтеров строительных компаний

Обсудим главные отличия строительного учета от обычного, разберем специфику работы с затратами и документами, а также покажем, как настроить процессы в популярных программах 1С.

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Что будет на вебинаре:

  • особенности бухгалтерского учета в строительстве;

  • ключевые операции и документы;

  • учет в 1С: Бухгалтерии;

  • учет в 1С: БСО;

  • практические нюансы, которые помогут избежать ошибок в работе.

🗓 Уже сегодня в 11:00

Бесплатный вебинар «Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026»

Если вы работаете с учетом в строительной компании или только переходите на специализированный учет, регистрируйтесь, чтобы разобраться в нюансах вместе с экспертом.

Зарегистрироваться бесплатно

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация. 

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

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