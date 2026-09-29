Россияне рассказали, сколько тратят на домашних питомцев

Содержание собак обходится дороже, чем кошек. На кошек большинство опрошенных расходуют от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц.

Более 5 тыс. рублей в месяц на собаку тратят 53% владельцев, следует из опроса банка «Русский стандарт». В 2025 году такую сумму указывали 46% респондентов. Еще 35% расходуют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 10% — от 1 тыс. до 3 тыс., а 2% — не более 1 тыс. рублей.

На кошек 38% опрошенных тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц против 34% годом ранее. Расходы 30% владельцев составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а 27% платят свыше 5 тыс. рублей. Не более 1 тыс. рублей расходуют 5% респондентов.

Товары для домашних животных 54% участников опроса покупают онлайн, остальные 46% — в обычных магазинах. Средний чек по картам банка в зоомагазинах вырос с 1 264 до 1 316 рублей. Средняя оплата услуг ветеринарных клиник, напротив, снизилась с 3 147 до 3 093 рублей.

В опросе участвовали более 1,5 тыс. клиентов банка «Русский стандарт».