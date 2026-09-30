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Криптовалюта
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Налоговая: майнеры могут уменьшить доход на подтвержденные расходы

Организации и ИП - майнеры должны зарегистрироваться в реестре ФНС. Физлица могут работать без регистрации, если потребляют не более 6000 кВт·ч электроэнергии в месяц.

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Российские организации, ИП и физлица вправе заниматься майнингом цифровой валюты, напомнили налоговики. Компании и предприниматели должны подать сведения в электронном виде через сервис «МайнингРеестр».

Физлица без статуса ИП могут не включаться в реестр, если их энергопотребление не превышает 6000 кВт·ч в месяц. Лимит установлен постановлением правительства от 01.11.2024 № 1469. При его превышении потребуется зарегистрировать ИП или юрлицо и внести сведения в реестр.

Доход от майнинга возникает в день, когда майнер получает право распоряжаться криптовалютой. Ее стоимость определяют по рыночной котировке на эту дату. К такому доходу применяют ставки НДФЛ:

  • 13% при сумме до 2,4 млн рублей;

  • 15% — от 2,4 до 5 млн;

  • 18% — от 5 до 20 млн;

  • 20% — от 20 до 50 млн;

  • 22% — свыше 50 млн рублей за налоговый период.

Доход от продажи криптовалюты облагается НДФЛ по ставкам 13% или 15% в зависимости от суммы. Физлица и ИП могут уменьшить доходы от майнинга на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с этой деятельностью.

Автор
Катарина Николаева
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