С 1 октября маркетплейсы не смогут навязывать продавцам скидки

Маркетплейсы не смогут автоматически снижать цены на товары за счет продавцов без их согласия. Продавец также получит право установить минимальную цену, ниже которой товар не должен продаваться.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы смогут предоставлять скидки за счет продавца только с его согласия. Площадка должна предупредить об этом не менее чем за пять рабочих дней, сообщил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Продавец сможет установить минимальную цену товара или полностью отказаться от участия в скидках за свой счет. Такой отказ нельзя использовать для санкций, снижения рейтинга продавца или ухудшения позиции его товаров в поисковой выдаче.

Изменения закреплены в законе о платформенной экономике. Он также устанавливает правила изменения условий работы маркетплейсов с продавцами.

Если площадка собирается изменить условия в худшую для продавца сторону — например, повысить комиссию или пересмотреть правила логистики и ответственности, — предупредить об этом нужно минимум за 45 дней. О других изменениях — за 15 дней.

Новые требования затронут и санкции со стороны маркетплейсов. Если площадка ограничивает доступ к карточке товара или личному кабинету, она должна направить продавцу мотивированное уведомление.

После устранения нарушения ограничение должны снять в течение 48 часов. Кроме того, продавцы смогут обжаловать решения маркетплейсов в досудебном порядке через личный кабинет. Оператор площадки должен ответить на обращение не позднее 15 дней.

Кроме того, с 1 октября изменятся правила работы маркетплейсов с претензиями покупателей. По закону № 290-ФЗ от 31 июля 2025 года покупатель сможет направить продавцу требование по поводу недостатков товара прямо через площадку.

Если покупку оплатили через маркетплейс, оператор должен обеспечить возможность вернуть деньги через платформу. Если товар доставляла логистика площадки, через нее можно будет организовать и его возврат продавцу. Аналогичный порядок предусмотрен для претензий к работам и услугам.

При этом саму претензию рассматривает продавец или исполнитель. Маркетплейс организует взаимодействие сторон, но не становится автоматически обязанным возвращать деньги покупателю по каждой претензии.