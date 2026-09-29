ВТБ: решение ЦБ по ключевой ставке в октябре 2026 могут оказаться жестче ожиданий аналитиков

По оценке ВТБ, текущая инфляция к октябрьскому заседанию составит около 6%, что недостаточно для снижения ставки, тогда как к декабрю показатель может приблизиться к 4%.

Ключевая ставка в октябре 2026 года может остаться без изменений, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Вероятность такого сценария он оценил в соотношении 40 к 60.

Октябрьские решения Банка России часто оказываются жестче ожиданий аналитиков. В 2023 и 2024 годах регулятор повышал ставку на 200 базисных пунктов при консенсус-прогнозе в 100 пунктов. В 2025 году ЦБ радикально изменил среднесрочный прогноз и траекторию ключевой ставки.

«Может оказаться так, что позитивный бюджет не приведет к прекращению паузы», — сказал Дмитрий Пьянов.

По его оценке, в декабре 2026 года ставка может снизиться на 0,25 процентного пункта.

Трехмесячная скользящая средняя текущей инфляции по базовым компонентам к октябрьскому заседанию составит около 6% и приблизится к 4% только к декабрю. Информацию о меньшем структурном первичном дефиците ЦБ может оценить позитивно, однако для снижения ставки в октябре этого пока недостаточно, считает топ-менеджер ВТБ.