ФНС расширила список банков для АУСН

В перечень уполномоченных кредитных организаций добавили еще три банка.

ФНС расширила перечень банков, в которых бизнес на АУСН может открыть расчетный счет.

Полный список кредитных организаций есть на странице ФНС. Теперь в нем 60 банков.

АУСН могут применять компании и ИП, доход которых не превышает 60 млн рублей в год, а численность сотрудников – не более пяти человек.

В список уполномоченных банков на 29 сентября 2026 года добавили: