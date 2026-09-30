ФНС расширила список банков для АУСН
В перечень уполномоченных кредитных организаций добавили еще три банка.
ФНС расширила перечень банков, в которых бизнес на АУСН может открыть расчетный счет.
Полный список кредитных организаций есть на странице ФНС. Теперь в нем 60 банков.
АУСН могут применять компании и ИП, доход которых не превышает 60 млн рублей в год, а численность сотрудников – не более пяти человек.
В список уполномоченных банков на 29 сентября 2026 года добавили:
АО БАНК НБС;
АО Банк «Национальный стандарт»;
ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
за четыре года все краски выцвели.