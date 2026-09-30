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АУСН
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ФНС расширила список банков для АУСН

В перечень уполномоченных кредитных организаций добавили еще три банка.

ФНС расширила перечень банков, в которых бизнес на АУСН может открыть расчетный счет.

Полный список кредитных организаций есть на странице ФНС. Теперь в нем 60 банков.

АУСН могут применять компании и ИП, доход которых не превышает 60 млн рублей в год, а численность сотрудников – не более пяти человек. 

В список уполномоченных банков на 29 сентября 2026 года добавили:

  • АО БАНК НБС;

  • АО Банк «Национальный стандарт»;

  • ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Автор
Катарина Николаева
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