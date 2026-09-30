Работникам предложили давать два оплачиваемых дня для сопровождения пожилых родителей

Дни можно будет использовать полностью или частично, если родителю старше 70 лет нужно посетить врача или больницу. Расходы работодателей предложено компенсировать через Социальный фонд.

До двух оплачиваемых дней в год смогут получать работники для сопровождения пожилых родителей в медицинские организации, предложил депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев. Инициатива касается случаев, когда матери или отцу работника больше 70 лет.

Освобождение от работы можно будет оформить для сопровождения родителя на прием к врачу, обследование, плановую госпитализацию или выписку из больницы. Использовать дни предлагается отдельно, полностью или брать только часть рабочего дня.

«Подтвердить отсутствие на работе можно будет записью или справкой из медицинской организации. Диагноз родителя работодателю сообщать не потребуется», — уточнил Валерий Селезнев.

Сейчас оплачиваемое освобождение предусмотрено для собственной диспансеризации работника: людям старше 40 лет предоставляют один день ежегодно, пенсионерам и предпенсионерам — два дня. Отдельного оплачиваемого дня для сопровождения пожилого родителя в законодательстве нет. Оплату новой льготы предлагается компенсировать работодателям через Соцфонд.