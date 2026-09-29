Пострадавшим из-за атак беспилотников предприятиям Петербурга дадут займы под 5%

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга, которые пострадали из-за атак беспилотников, смогут получить до 50 млн рублей на восстановление работы. Льготная ставка составит 5% годовых.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга расширил программу льготного финансирования системообразующих предприятий. Теперь поддержку смогут получить компании, которые пострадали из-за атак беспилотников на логистические объекты.

Размер займа составит от 5 до 50 млн рублей, ставка — 5% годовых. Деньги предоставят на срок до двух лет, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.

Полученные средства предприятия смогут потратить на закупку комплектующих, сырья и материалов, которые нужны для возобновления производства.

Решение о расширении программы принял наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

«Мы оперативно отреагировали на ситуацию и дополнили действующую программу для системообразующих предприятий, пострадавших из-за атак на логистические объекты. Город поможет им восстановить нормальную работу», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Программа направлена на восстановление операционной деятельности пострадавших промышленных предприятий города.