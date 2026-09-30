Ловушка экспертного тона: ИИ профессионально выдумывает статьи НК

В финансовых задачах есть довольно четкая граница между тем, где нейросеть действительно полезна, и тем, где цена одной небольшой ошибки становится слишком высокой. Среди типичных ошибок ИИ – неверные расчеты, пропущенные изменения налоговых правил и выдуманные нормы, рассказал «Клерку» эксперт в области IT-разработки и онлайн-продвижения Вячеслав Коэн.

ИИ хорошо справляется с бюджетированием: здесь обычно есть исходные цифры и относительно понятные операции. Можно дать доходы, постоянные расходы, кредиты и желаемую сумму накоплений, после чего модель разложит бюджет по категориям и предложит несколько сценариев.

Проблемы начинаются, когда задача превращается в цепочку: определить применимую норму, проверить дату ее действия, учесть исключения, правильно интерпретировать операцию, провести несколько расчетов и сделать вывод. Ошибка на втором этапе попадает во все следующие.

При этом неверный ответ нейросети выглядит вполне профессионально, логично и убедительно, предупредил эксперт. ИИ может смешивать положения разных документов, путать редакции или указывать правдоподобный номер статьи, которой на самом деле нет. Для налогов и бухгалтерии это критично.

«Я бы не отдавал нейросети задачи формата «”рассчитай нам налоги за квартал” или “проведи аудит и найди нарушения”», — говорит Коэн.

Гораздо безопаснее дробить работу. Например, ИИ может собрать данные из таблицы, найти необычные отклонения, сравнить расходы по месяцам, подготовить вопросы для бухгалтера или объяснить содержание документа простым языком.

Но налоговую ставку, право на льготу, итоговую сумму обязательства и ссылку на законодательство специалист должен проверить по первоисточнику.

Любой расчет, влияющий на деньги, желательно повторять формулой в Excel, 1С или другой системе, где можно увидеть исходные данные и логику вычисления. Особенно внимательно стоит относиться к ответам, в которых нейросеть не показывает допущения и промежуточные расчеты, добавил эксперт.