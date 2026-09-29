ЦБ не ожидает роста ВВП выше 1% в 2026 году

Оснований для выхода российской экономики за пределы прогноза пока нет. Банк России уточнит оценку в ходе октябрьского раунда.

Рост ВВП России в 2026 году останется в пределах 0–1%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Именно такой диапазон предусмотрен официальным июльским прогнозом ЦБ.

«ВВП на третий квартал — оценка, которая там стоит, это 0,5% год к году. Годовая оценка тоже в этом прогнозе — 0–1%, то есть рост экономики в пределах одного процента», — сказал Тремасов.

Пока показатели не дают оснований ожидать, что экономика выйдет за рамки прогноза. Обновленную версию макроэкономических оценок регулятор опубликует после опорного октябрьского раунда.