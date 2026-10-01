Эксперт Вересов: новые индикаторы ККТ могут искажать статистику малого бизнеса из-за масштаба операций

Для малого и микробизнеса чувствительность новых индикаторов ККТ связана не столько с самими показателями, сколько с масштабом операций: несколько возвратов или пауза в передаче данных могут резко исказить статистику, считает эксперт.

Минфин собирается расширить список индикаторов риска при применении ККТ. Это может оказаться особенно чувствительным для малого и микробизнеса. Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов рассказал «Клерку», что проблема заключается не в конкретных показателях, а в масштабе деятельности: при небольшом количестве операций даже несколько возвратов или корректировок способны существенно изменить месячную статистику.

Алексей Вересов «Соотношение наличных и безналичных платежей сильно зависит от формата бизнеса, региона и аудитории. Важно, чтобы контроль учитывал не только цифру, но и экономику конкретного бизнеса»

Паузы в передаче фискальных данных, по словам Вересова, нередко связаны с техническими причинами — сбоями связи, проблемами у оператора фискальных данных, неисправностью кассы или фискального накопителя. ФНС сама относит такие ситуации к возможным причинам отсутствия данных. Подтвердить технический характер паузы помогает цифровой след: журнал ошибок, обращения в ОФД или сервисный центр и последующая передача накопленных документов.

Вересов рекомендует бизнесу включить контроль ККТ в регулярные финансовые процедуры.

«Небольшому бизнесу не нужна сложная система контроля. Достаточно определить, кто проверяет данные, с какой периодичностью и что делает при отклонении. Логика простая: лучше самому увидеть аномалию и понять ее причину, чем впервые узнать о ней от налоговой», — считает эксперт.

Речь идет не только о проверке того, работает ли касса, но и о мониторинге передачи данных в ОФД, анализе необъяснимых перерывов и сверке кассовой выручки с учетом и движением денег.