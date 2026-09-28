Минфин предложил новые индикаторы риска нарушений при применении ККТ

ФНС сможет учитывать долю возвратов, операций коррекции и способы оплаты при контроле розницы и общепита.

Перечень индикаторов риска нарушений при применении контрольно-кассовой техники планируют расширить. Об этом сказали в Минфине. Проект подготовили по поручению заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Риском будут считаться высокая доля возвратов, операций коррекции и расходных операций. Также внимание налоговой сможет привлечь ситуация, когда расчеты проходят преимущественно или исключительно одним способом — наличными либо безналичными.

«Разработанный Минфином России проект приказа расширяет этот перечень, делая акцент на установлении случаев неприменения ККТ в сфере розничной торговли и общественного питания», — сказали в министерстве.

Сейчас при контроле применения касс и полноты учета выручки организаций и ИП используются три индикатора риска

Основанием для дополнительного внимания также могут стать отсутствие зарегистрированной в налоговых органах кассы по истечении определенного периода и длительное непоступление фискальных данных в информационную систему ФНС. Новые показатели должны позволить выявлять возможные нарушения точечно, без увеличения нагрузки на добросовестный бизнес.