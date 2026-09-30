Число новых производителей зерновых сократилось на 34,6%, отрасль теряет инвестиционную активность

За январь-август 2026 года в России зарегистрировали 2,4 тыс. новых участников зернового рынка. Инвестиционную активность сдерживают снижение рентабельности и неопределенность с экспортом.

Количество новых организаций и ИП, основным видом деятельности которых стало выращивание зерновых, за январь-август 2026 года снизилось на 34,6% год к году. Во всем растениеводстве число регистраций сократилось на 26,8%, до 5,8 тыс.

На 1 сентября в России работали 124,5 тыс. организаций и ИП в сфере растениеводства, включая 74,2 тыс. производителей зерновых. За год количество участников рынка уменьшилось на 1% и 1,9% соответственно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус».

Средняя рентабельность растениеводства в начале 2026 года составляла 11,8-11,9% против 21-28% двумя годами ранее, сообщила партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. Около 40% компаний работают в убыток и вынуждены банкротиться либо продавать активы крупным холдингам.

В августе экспорт зерна упал до 1,7 млн тонн против 5,9 млн тонн годом ранее, следует из данных Strategy Partners. В первой декаде сентября сокращение было почти шестикратным. Эксперты ожидают дальнейшей консолидации рынка и перехода части производителей от зерновых к более маржинальным масличным культурам.