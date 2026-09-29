ФНС обновила декларацию по прибыли на 2027 год: новые штрих‑коды, лист по цифровой валюте и правила для реорганизаций

Налоговики обновили штрих‑коды, переработали листы, включая раздел по операциям с цифровой валютой, уточнили правила для реорганизованных компаний и обособленных подразделений.

Федеральная налоговая служба внесла изменения в приложения к приказу от 02.10.2024 № ЕД‑7‑3/830@, утвердив обновленную форму декларации по налогу на прибыль организаций. Документ подписали 27 августа 2026 года и зарегистрировали Минюстом 28 сентября.

Согласно приказу, в Листе 01 декларации заменили десятки штрих‑кодов, а сама страница с кодом «00219013» появилась в новой редакции. В Листе 05.1 «Операции с цифровой валютой» полностью обновлена страница со штрих‑кодом «00219280», что отражает корректировки учета доходов, расходов и отклонений от рыночных котировок при операциях с цифровой валютой.

Изменения затронули и порядок заполнения декларации. В частности:

уточнили правила указания кодов «215» и «216» для правопреемников при реорганизации;

переработали нормы о включении приложения № 5 по закрытым обособленным подразделениям

обновили требования к заполнению подразделов 1.1 и 1.2 Раздела 1, включая порядок отражения ОКТМО, КПП и сумм налога;

в перечень обязательных листов добавили Лист 05.1.

ФНС также уточнила порядок работы крупнейших налогоплательщиков с декларацией, правила указания наименования организации, формы реорганизации и реквизитов реорганизованной компании.

Приказ вступает в силу через два месяца после официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года, и применяется при представлении декларации за первый отчетный период 2027 года.