КС обязал работодателей оплачивать в повышенном размере работу в региональный праздник

Работодатель должен освободить сотрудника от работы в региональный праздничный день. Если это невозможно, работнику положена повышенная оплата или другой день отдыха.

Гарантии за работу в региональные праздничные дни обязательны для всех работодателей независимо от источника финансирования, следует из постановления Конституционного суда РФ от 24.09.2026 № 55-П. Правило распространяется на сотрудников, которые работают по трудовому договору на территории соответствующего региона.

КС пояснил, что нерабочие праздничные дни обеспечивают право на отдых. Региональные праздники также позволяют учитывать традиции и сохранять этнокультурное многообразие народов России.

Если сотрудника привлекают к работе в такой день, он лишается отдыха и возможности участвовать в праздничных мероприятиях или провести время с семьей. Поэтому работодатель должен применить гарантии, предусмотренные ТК: оплатить работу в повышенном размере или предоставить другой день отдыха.

То есть работодатели вне зависимости от источника их финансирования должны освобождать сотрудников на соответствующей территории от работы в дни региональных праздников, подчеркнул КС.