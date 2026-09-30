На Госуслугах появился сервис для онлайн‑подготовки брачного договора

Новый сервис на Госуслугах позволяет будущим супругам и тем, кто уже в браке, составить проект брачного договора в электронном виде и зафиксировать условия имущественных отношений.

На Госуслугах заработал новый сервис для подготовки брачного договора. Инструмент стал частью «жизненной ситуации» «Обращение к нотариусу» и позволяет пользователям сформировать проект документа в электронном виде и зафиксировать условия имущественных отношений.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти на страницу «Заключение брачного договора» на портале и заполнить проект договора онлайн. После этого документ необходимо заверить у нотариуса. Об этом сказали в аппарате вице‑премьера Дмитрия Григоренко.

Запуск сервиса расширяет набор цифровых инструментов для оформления нотариальных действий и упрощает подготовку брачных договоров, которые ранее приходилось составлять только очно.