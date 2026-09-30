Росфинмониторинг вовлек в антиотмывочную работу почти 94% поднадзорных организаций

По итогам 2025 года 93,9% поднадзорных Росфинмониторингу субъектов участвовали в системной работе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Среди риелторов показатель достиг 94,1%.

В системную работу по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма по итогам 2025 года были вовлечены 93,9% поднадзорных Росфинмониторингу субъектов. Об этом «Клерку» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди отдельных отраслей показатель составил 94,1% для риелторов, 92,9% для факторинговых организаций и 92,5% для лизинговых компаний.

Кроме того, в 1,2 раза выросло число нефинансовых предприятий и представителей профессий, которые направляют сообщения об операциях, подлежащих контролю, и информируют о рисках в деятельности своих клиентов.

«Результатом комплексной работы по выявлению и минимизации угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ, расширению периметра информирующих о подозрительных операциях поднадзорных субъектов стали повышение эффективности финансовых расследований и рост числа материалов, направляемых в компетентные органы», — сообщили «Клерку» в Росфинмониторинге.

Ведомство использует риск-ориентированный подход: он позволяет определять отрасли и виды деятельности, где подозрительные операции выявляют чаще всего, и применять меры с учетом установленного уровня риска.

Для этого Росфинмониторинг проводит национальную оценку рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Последняя упомянутая ведомством оценка проводилась в 2022 году, ее результаты опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

Обмен информацией с частным сектором и расширение числа организаций, которые сообщают о подозрительных операциях, ведомство относит к основным инструментам выявления и снижения рисков. Материалы по результатам такой работы передают компетентным органам в соответствии со ст. 8 закона № 115-ФЗ.