Ozon Банк доставит премиальным клиентам до 30 млн рублей наличными

Премиальные клиенты Ultra теперь могут получать до 30 млн рублей наличными с доставкой инкассаторов, услуга оформляется в приложении и уже работает в Москве и области.

Ozon Банк запустил услугу бесплатной доставки наличных для клиентов уровня Ultra: инкассаторы привезут до 30 млн рублей в месяц на бронированном автомобиле.

В зависимости от уровня обслуживания можно заказать от 2 до 30 млн рублей в месяц, при этом количество доставок в пределах лимита не ограничено — активной может быть только одна заявка. На первом этапе сервис доступен в Москве и Московской области. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе Ozon.

Оформление происходит в приложении банка. Деньги доставляют профессиональные инкассаторы на бронированном автомобиле, средства передаются клиенту в запечатанных сейф‑пакетах. Услуга позволяет безопасно получить крупную сумму без посещения банкоматов. Клиент также может вызвать инкассацию, чтобы передать свои наличные для размещения на личных счетах — получать и передавать средства может только сам владелец услуги.

Банк расширил и другие привилегии премиального обслуживания. Для уровней Gold и Platinum появилась приоритетная круглосуточная поддержка в Ozon Travel, включая подбор индивидуальных путешествий и организацию туров. В крупных аэропортах стали доступны бизнес‑залы повышенной комфортности, а для Ultra добавлен новый партнер — Phoenix Pass, обеспечивающий самое широкое покрытие бизнес‑залов среди российских программ премиального обслуживания.

Премиальное направление Ozon Банк запустил в мае 2026 года. На начало сентября число клиентов Ultra превысило 85 тысяч. Банк работает по универсальной лицензии ЦБ и развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц, включая карты, накопительные продукты, РКО, эквайринг и онлайн‑бухгалтерию.