Депутат предложил штрафовать соцсети за незаконную рекламу

Сайты объявлений и соцсети могут обязать предварительно проверять рекламу. За повторные нарушения площадкам может грозить блокировка.

Обязанность модерировать объявления по перечню запрещенных категорий предложил ввести заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Депутат от ЛДПР также выступил за штрафы, сопоставимые с санкциями за нарушение закона о рекламе.

Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и КоАП. Площадки также хотят обязать передавать надзорным органам данные авторов незаконных объявлений, чтобы их можно было привлечь к ответственности.

«Незаконные объявления должны исчезать, а не приносить прибыль», — заявил Панеш. По его словам, статус информационного посредника не должен освобождать площадки от контроля платного контента.

Перечень запрещенных категорий предлагается утвердить на уровне правительства. В него могут включить нелегальное кредитование, написание учебных и научных работ за деньги, криминальные услуги и объявления, которые вводят потребителей в заблуждение.