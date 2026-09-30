Депутат предложил штрафовать соцсети за незаконную рекламу
Сайты объявлений и соцсети могут обязать предварительно проверять рекламу. За повторные нарушения площадкам может грозить блокировка.
Обязанность модерировать объявления по перечню запрещенных категорий предложил ввести заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Депутат от ЛДПР также выступил за штрафы, сопоставимые с санкциями за нарушение закона о рекламе.
Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и КоАП. Площадки также хотят обязать передавать надзорным органам данные авторов незаконных объявлений, чтобы их можно было привлечь к ответственности.
«Незаконные объявления должны исчезать, а не приносить прибыль», — заявил Панеш. По его словам, статус информационного посредника не должен освобождать площадки от контроля платного контента.
Перечень запрещенных категорий предлагается утвердить на уровне правительства. В него могут включить нелегальное кредитование, написание учебных и научных работ за деньги, криминальные услуги и объявления, которые вводят потребителей в заблуждение.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты