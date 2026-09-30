🔥«Клерк» проводит Премию бухгалтеров 2026

«Клерк» выберет лучших бухгалтеров, кадровиков, юристов, аутсорсеров и представителей профессионального сообщества. Победителей в 11 номинациях объявят 11 декабря.

В конце 2026 года «Клерк» проведет Премию бухгалтеров 2026. Она объединит специалистов и компании, которые развивают профессию, делятся опытом и участвуют в жизни профессионального сообщества.

Всего предусмотрено 11 номинаций. Среди основных — «Бухгалтер года», «Кадровик года», «Юрист года», «Аутсорсер года», «Комментатор года» и «Почетный пользователь Клерка». Также предусмотрены дополнительные номинации: «Амбассадор года», «Народный выбор», «Мастер Трибуны», «Корпоративный блог года» и «Компания-аутсорсер года».

Премия позволит участникам рассказать о своих профессиональных достижениях, показать собственные проекты и заявить о себе всему сообществу «Клерка».

Победителей объявят 11 декабря в прямом эфире XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027». Последний день приема заявок — 31 октября, завершение отбора победителей — 10 ноября.

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Узнать подробности Премии бухгалтеров «Клерк» 2026 можно на странице премии.