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ЕНС
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Отрицательное сальдо ЕНС — не приговор: налоговая служба разъяснила, как проверить задолженность и погасить ее без пеней. Выпуск № 127 подкаста «Налоговое утро»

Все налоги, взносы и штрафы физических лиц учитываются на едином налоговом счете.

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Главное, что нужно знать: отрицательное сальдо — это не долг по конкретному налогу на машину или квартиру, а итоговый показатель нехватки средств для исполнения совокупной обязанности перед бюджетом.

УФНС России по Чукотскому АО разъясняет, как читать состояние ЕНС, где искать детализацию долга и что делать, если вы не согласны с начислениями.

Топ выпусков:

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Автор
Точка Банк
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