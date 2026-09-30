Отрицательное сальдо ЕНС — не приговор: налоговая служба разъяснила, как проверить задолженность и погасить ее без пеней. Выпуск № 127 подкаста «Налоговое утро»
Все налоги, взносы и штрафы физических лиц учитываются на едином налоговом счете.
Главное, что нужно знать: отрицательное сальдо — это не долг по конкретному налогу на машину или квартиру, а итоговый показатель нехватки средств для исполнения совокупной обязанности перед бюджетом.
УФНС России по Чукотскому АО разъясняет, как читать состояние ЕНС, где искать детализацию долга и что делать, если вы не согласны с начислениями.
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