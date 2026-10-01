Пенсии в новых регионах повысили трижды за 2026 год

Выплаты пенсионерам из новых регионов России в 2026 году повысили в январе, апреле и августе.
«Как и по всей России, в этом году выплаты пенсионеров из новых субъектов были повышены трижды: на 7,6% в январе, на 6,8% в апреле и в августе — в соответствии с поступлением взносов работодателей», — сказано в сообщении СФР.
Августовский перерасчет провели «в соответствии с поступлением взносов работодателей», уточнили в фонде. Повышения проходили в том же порядке, что и для пенсионеров в остальных регионах России.
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а в старых как всегда....
Это призыв к тому что бы люди бросались с насиженных мест, и переселялись на .... новые места обитанияя?
Тем более что и сезон открылся.... осень... перелётные рванули....