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Пенсии
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Пенсии в новых регионах повысили трижды за 2026 год

В январе выплаты выросли на 7,6%, в апреле — на 6,8%. Августовское повышение зависело от поступивших страховых взносов работодателей.

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Выплаты пенсионерам из новых регионов России в 2026 году повысили в январе, апреле и августе.

«Как и по всей России, в этом году выплаты пенсионеров из новых субъектов были повышены трижды: на 7,6% в январе, на 6,8% в апреле и в августе — в соответствии с поступлением взносов работодателей», — сказано в сообщении СФР.

Августовский перерасчет провели «в соответствии с поступлением взносов работодателей», уточнили в фонде. Повышения проходили в том же порядке, что и для пенсионеров в остальных регионах России.

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Комментарии
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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а в старых как всегда....

    Это призыв к тому что бы люди бросались с насиженных мест, и переселялись на .... новые места обитанияя?

    Тем более что и сезон открылся.... осень... перелётные рванули....

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