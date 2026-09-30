Эксперт опроверг появление универсального порога в 5 млн рублей для проверки наличных банками

5 млн рублей – это не автоматическая граница, а один из признаков риска в сочетании с другими обстоятельствами.

Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке происхождения наличных средств физлиц и бизнеса.

Документ еще не опубликован, поэтому говорить о появлении нового универсального порога, после которого банк обязательно запросит документы, преждевременно, считает глава компании «Frogent» Альберт Бодокия.

Часто упоминаемые 5 миллионов рублей – это не автоматическая граница проверки. Эта сумма фигурирует в действующих рекомендациях ЦБ как один из признаков риска в сочетании с другими обстоятельствами.

«Например, внимание может вызвать крупное внесение наличных с последующим быстрым переводом значительной части денег за рубеж. При этом банк может заинтересоваться и меньшей суммой, если операция резко отличается от обычного финансового поведения клиента», — пояснил эксперт.

Для физлица основная задача при крупном внесении наличных заключается в возможности объяснить их происхождение.

Как быть с накоплениями, которые много лет хранились дома. Хранение наличных законом не запрещено. Если человек ранее снял крупную сумму со счета, хорошим подтверждением станет банковская выписка. Также помогут документы о доходах, продаже имущества, дивидендах или закрытии вкладов.

Чем понятнее история формирования капитала – тем проще объяснить возвращение денег в банковскую систему, добавил Бодокия.