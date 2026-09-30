Чернышенко: России ежегодно нужны 75 тысяч специалистов для роста креативной экономики

Вице-премьер заявил, что доля креативной индустрии в ВВП России вырастет до 6% к 2030 году, подчеркнув потребность в 75 тысячах специалистов ежегодно.

Доля креативной индустрии в ВВП России достигнет 6% к 2030 году, рассказал вице‑премьер Дмитрий Чернышенко на церемонии награждения победителей VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». Он подчеркнул, что стране ежегодно требуется не менее 75 тысяч специалистов в сфере творчества и цифрового искусства.

Победителям чемпионата вручили денежные сертификаты на общую сумму 36 млн рублей: 750 тыс. рублей за первое место, 500 тыс. — за второе, 250 тыс. — за третье. Средства можно направить на обучение, покупку профессионального оборудования, реализацию собственных проектов или путешествие по России. В каждой компетенции также определили обладателя приза зрительских симпатий.

«Для креативной индустрии нам ежегодно требуется не менее 75 тысяч таких специалистов, как вы, на которых равняется вся страна. К 2030 году рост доли креативной индустрии в ВВП страны составит 6%. От всей души благодарю и поздравляю всех участников, призеров и победителей чемпионата. Вы как ролевые модели задаете стандарты, за которыми тянутся тысячи ребят», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«АртМастерс» — ключевое соревнование для специалистов креативных индустрий, включая бэкстейдж и цифровое искусство. С 2020 года в проекте приняли участие более 180 тыс. человек. В VII сезоне заявки подали свыше 30 тыс. участников, в финал вышли 200 человек из 43 регионов страны. Главная тема сезона — «Сила единства. Искусство, которое объединяет».