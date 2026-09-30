Страхование военных рисков планируют распространить на МСП Запорожской области

Механизм уже действует в нескольких сферах региона. Для пострадавшего бизнеса также готовят налоговые отсрочки, льготные кредиты и помощь с резервным энергоснабжением.

Страхование военных и сопутствующих рисков планируют распространить на малый и средний бизнес Запорожской области, сообщил депутат Госдумы от региона Дмитрий Ворона. Сейчас власти прорабатывают условия применения механизма для МСП.

«Обеспечение надежной работы малого и среднего бизнеса в текущих условиях — это вопрос не просто экономической стабильности, а жизнеобеспечения всего нашего региона. Стратегический и, пожалуй, самый сложный блок вопросов — внедрение инструментов страхования военных и сопутствующих рисков», — сказал Ворона.

Поддержку готовят для компаний, которые несут убытки из-за попаданий по гражданским объектам, в том числе из-за отключений электроэнергии. Уже принято принципиальное решение о налоговых отсрочках с последующей рассрочкой платежей.

На федеральном и региональном уровнях также прорабатывают льготное кредитование и адресную помощь при закупке генераторов и систем автономного энергоснабжения. Эти меры должны снизить расходы бизнеса на переход к резервному питанию.