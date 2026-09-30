Продажа сим‑карт только через дилеров и единая платформа согласий — новые меры против интернет‑мошенников
На Госуслугах появится Единая платформа согласий, где пользователи смогут проверять, какие разрешения на обработку данных они давали онлайн и офлайн.
Минцифры вынесло на общественное обсуждение третий пакет мер против интернет-мошенничества. Проект также предусматривает создание платформы согласий на обработку персональных данных и базы участников мошеннических схем.
Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры операторов, следует из проекта Минцифры. Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретят заключать договоры с гражданами от имени операторов. Продажа предоплаченных сим-карт также будет запрещена: операторы смогут реализовывать их только с нулевым балансом.
Также на портале Госуслуги планируют создать Единую платформу согласий. Пользователи смогут проверить, какие согласия на обработку персональных данных они ранее предоставили онлайн и офлайн. Через платформу также можно будет сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.
Еще одна мера — создание в ГИС «Антифрод» базы участников мошеннических схем. Все предложения пока находятся на стадии общественного обсуждения.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты