МФО смогут выдавать только один непогашенный заем с ПСК выше 200% с 1 октября 2026

С 1 октября 2026 года МФО не смогут оформить заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, если у заемщика уже есть два таких непогашенных долга. Ограничение направлено на то, чтобы исключить ситуации, когда клиенты берут несколько дорогих займов для погашения старых и увеличивают свою долговую нагрузку.

По итогам первого полугодия 2026 года около трети клиентов МФО имели два и более займов с ПСК выше 200%. Теперь оформить новый «дорогой» заем можно будет только при наличии одного непогашенного долга. При этом сохраняется возможность получить заем с ПСК до 200% годовых, если доходы позволяют обслуживать обязательства. Об этом сказано на сайте Центробанка.

С 1 апреля 2027 года правила ужесточатся: вступит в силу принцип «один заем в руки» для займов с ПСК выше 100% годовых. Также введут период охлаждения — между погашением одного такого займа и оформлением следующего должно пройти не менее трех дней.